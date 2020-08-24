Псковичам объяснили, какие выписки нужны при сделке с недвижимостью

11:37, 24 августа 2020, ПАИ

Кадастровая палата объяснила жителям Псковской области, какие выписки нужны при сделке с недвижимостью. Как сообщили Псковскому агентству информации в Кадастровой палате, сделки с недвижимостью требуют повышенной бдительности, поэтому, приобретая земельный участок или жилье, следует узнать, кто вправе распоряжаться этой недвижимостью, и убедиться, что она не под арестом и не в залоге. Единственный способ получить эти данные – заказать выписку из ЕГРН.

«Чтобы застраховаться от действий недобросовестных продавцов недвижимости, умышленно скрывающих информацию об объектах, важно самостоятельно убедиться в отсутствии ареста (запрещения), а также получить достоверные сведения о собственнике, – отметила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Ольга Афонина. – В связи с этим важно заранее получить полную информацию о заинтересовавшем объекте недвижимости».

Для этого нужно запросить выписку из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости и зарегистрированных правах, а также о переходе прав на объект недвижимости.

В выписках будущий покупатель найдет информацию об объекте, владельце, наличии или отсутствии обременений, переходах прав. Данная информация относится к категории открытой. Обратиться за выпиской можно в офис МФЦ или воспользоваться электронными сервисами Росреестра.

Получив выписку об интересующем объекте недвижимости, покупатель не только сможет увидеть актуальную информацию, но и в случае признания сделки незаконной по решению суда, использовать документ для подтверждения статуса добросовестного приобретателя и последующей компенсации убытков.

Подать запрос на получение выписки можно в электронном виде посредством сервиса предоставления выписок из ЕГРН на сайте Росреестра, а также обратившись лично в любой офис МФЦ. Срок подготовки документа – три рабочих дня.

Справочную информацию по интересующим объектам недвижимости можно просмотреть при помощи бесплатных сервисов сайта Росреестра «Справочная информация об объектах недвижимости в режиме online» и «Публичная кадастровая карта».