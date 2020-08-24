Дорога Ущицы – Борок в Куньинском районе открыта для проезда после ремонта
Дорога Ущицы – Борок в Куньинском районе открыта для проезда после капитального ремонта, сообщает районная газета «Пламя».
Комиссия из представителей заказчика (ГБУ «Псковавтодор»), подрядчика (ООО «Газстрой»), строительного контроля (ООО «Прогресс Строй»), администрации Куньинского района проверила общее состояние объекта, а также итоги устранения прошлых нареканий: подрядчик выровнял просевший где-то грунт, установил утраченные дорожные ограждения и знаки, обновил дорожную разметку и т. д.
Главные нарекания водителей, связанные с состоянием песчано-гравийного полотна между населенными пунктами (в деревнях хорошо, здесь – асфальт), также учтены. Как нам пояснили, связано это, главным образом, с тем, что дорога в течение года широко использовалась, но не обслуживалась. Теперь ее будет содержать дорожная организация, обслуживающая сеть дорог регионального значения на территории района.
Как пояснили представители «Автодора», гарантия на дорогу составляет 3 года. На некоторые объекты (например, автобусные остановки) срок гарантии достигает 8 лет.