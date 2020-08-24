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Общество

Двор у дома №28 на улице Яна Фабрициуса отремонтируют в Пскове

В 2020 году улица Яна Фабрициуса, 28 участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Реализацию данного проекта проконтролировали глава Пскова Елена Полонская и депутат Псковской гордумы по округу № 2 Сергей Колосов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

По просьбам жителей во дворе дома будут спилены аварийные деревья. Кроме того, здесь планируется полное обновление асфальтового покрытия и бордюрного камня.

По словам депутата по округу, на зелёной зоне формируется стихийная свалка. Поэтому в процессе спила аварийных тополей будут также вывезены скопившиеся ветки, а также демонтирована конструкция, возле которой сбрасывают крупногабаритный мусор.

«Ремонт ждали очень много лет, двор не ремонтировался с момента перестройки. Здесь повсюду были огромные лужи и ямы. Невозможно было ходить. Всем домом решили устранить проблемы. Созвонились с депутатом по нашему округу, и он сразу же откликнулся и выехал на встречу с жителями. Спасибо Сергею Колосову большое, он реагирует на каждое наше замечание и просьбу. Мы были очень приятно удивлены, когда он нам сказал, что двор будет отремонтирован», – поделилась жительница дома № 28 по улице Яна Фабрициуса Надежда Тарасова.

Кроме того, Сергей Колосов возьмёт на личный контроль вопрос о дополнительном освещении дворовой территории дома.

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