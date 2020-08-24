0
15:50
В парке возле Мирожского монастыря в Пскове завершается благоустройство
14:55
Псковичка стала чемпионкой России на соревнованиях по велоспорту в Ижевске
14:51
Первый этап международного конкурса «Десантный взвод» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:22
Темпы строительства социального городка ускорили в Пскове
13:37
Ещё три человека заболели коронавирусом в Псково-Печерском монастыре
13:01
«Трассу «Дон» проехали на удивление быстро»: путевые заметки по дороге на юг
12:41
Парализованный ветеран спецназа отправится в велопробег из Петербурга в Пустошку
Еще новости
Общество

Двор на улице Стахановской, 15 отремонтировали в Пскове

Глава Пскова Елена Полонская совместно с депутатом Псковской городской Думы Сергеем Колосовым оценили ремонт дворовых территорий в округе № 2, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

На улице Стахановской, 15 в 2019 году начался ремонт дворовой территории в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». На сегодняшний день здесь обновлён бордюрный камень, установлены малые архитектурные формы, полностью обновлено асфальтовое покрытие, выровнен газон.

«Двор был отремонтирован по пожеланиям жильцов, все замечания и комментарии, озвученные на общедомовом собрании, были учтены. Также вопрос о расширении проезжей части был взят на контроль, в итоге нам удалось немного увеличить дорогу, чтобы обеспечить комфортный проезд скорой помощи и пожарным машинам. Жители Стахановской, 15 остались довольны ремонтом, теперь у них появился красивый, хороший двор», – отметил Сергей Колосов.

Татьяна Гаврилова, жительница этого дома, поделилась своими впечатлениями от проделанной работы. «Я считаю, что ремонт сделан очень хорошо. Здесь рядом находится школа, и детям постоянно приходилось обходить территорию из-за плохой дороги, а теперь они могут комфортно передвигаться», – сказала она.

В этом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Пскове будет отремонтировано около 40 дворов и дворовых проездов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

В парке возле Мирожского монастыря в Пскове завершается благоустройство
24 августа 2020
В парке возле Мирожского монастыря в Пскове завершается благоустройство
Псковичка стала чемпионкой России на соревнованиях по велоспорту в Ижевске
24 августа 2020
Псковичка стала чемпионкой России на соревнованиях по велоспорту в Ижевске
Первый этап международного конкурса «Десантный взвод» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
24 августа 2020
Первый этап международного конкурса «Десантный взвод» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Темпы строительства социального городка ускорили в Пскове
24 августа 2020
Темпы строительства социального городка ускорили в Пскове
Ещё три человека заболели коронавирусом в Псково-Печерском монастыре
24 августа 2020
Ещё три человека заболели коронавирусом в Псково-Печерском монастыре
Парализованный ветеран спецназа отправится в велопробег из Петербурга в Пустошку
24 августа 2020
Парализованный ветеран спецназа отправится в велопробег из Петербурга в Пустошку
Псковский детский омбудсмен рассказала, как защитить ребёнка от падения из окна
24 августа 2020
Псковский детский омбудсмен рассказала, как защитить ребёнка от падения из окна
Опубликовано обновлённое расписание рейсов самолётов из псковского аэропорта
24 августа 2020
Опубликовано обновлённое расписание рейсов самолётов из псковского аэропорта

Идет загрузка...