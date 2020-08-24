Двор на улице Стахановской, 15 отремонтировали в Пскове

15:20, 24 августа 2020, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская совместно с депутатом Псковской городской Думы Сергеем Колосовым оценили ремонт дворовых территорий в округе № 2, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

На улице Стахановской, 15 в 2019 году начался ремонт дворовой территории в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». На сегодняшний день здесь обновлён бордюрный камень, установлены малые архитектурные формы, полностью обновлено асфальтовое покрытие, выровнен газон.

«Двор был отремонтирован по пожеланиям жильцов, все замечания и комментарии, озвученные на общедомовом собрании, были учтены. Также вопрос о расширении проезжей части был взят на контроль, в итоге нам удалось немного увеличить дорогу, чтобы обеспечить комфортный проезд скорой помощи и пожарным машинам. Жители Стахановской, 15 остались довольны ремонтом, теперь у них появился красивый, хороший двор», – отметил Сергей Колосов.

Татьяна Гаврилова, жительница этого дома, поделилась своими впечатлениями от проделанной работы. «Я считаю, что ремонт сделан очень хорошо. Здесь рядом находится школа, и детям постоянно приходилось обходить территорию из-за плохой дороги, а теперь они могут комфортно передвигаться», – сказала она.

В этом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Пскове будет отремонтировано около 40 дворов и дворовых проездов.