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Общество

Василий Осипов поручил главам районов ускорить работу по реализации региональных проектов

Вице-губернатор Псковской области Василий Осипов провел совещание в режиме видео-конференц-связи с главами районов по вопросу реализации региональных проектов в сфере ЖКХ и дорожного хозяйства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Василий Осипов напомнил, что губернатор ставил задачу перед руководством районов обеспечивать контроль за исполнением в муниципалитетах работ в рамках региональных проектов по основным направлениям указа президента РФ, а также федеральных и региональных программ.

«У нас осталось совсем немного времени, чтобы приблизиться к намеченному показателю исполненных работ. Поэтому сейчас необходимо крайне серьезно подойти к поставленной задаче. Ведь от того, с какими результатами мы закончим этот год, будет зависеть, сколько средств на реализацию новых проектов мы получим в следующем году», - подчеркнул Василий Осипов.

В продолжение совещания с докладами по теме выступили председатель регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов и председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

Сергей Грахов проинформировал, что в рамках реализации регпроекта «Формирование комфортной городской среды» у ряда районов реализация проектов завершена на 100%. В среднем эта цифра ниже: у Пскова - 40%, Великих Лук – 58%, Дедовичей – 69%, Пушкинских Гор – 65%. При этом председатель комитета отметил, что в большинстве районов работы физически завершены. «Проблема в том, что подрядные организации не готовят вовремя документы или делают это некачественно, что существенно затягивает ввод объектов в эксплуатацию и их последующую оплату», - отметил Сергей Грахов и поручил руководителям муниципалитетов ускорить процесс подачи документов в УКС.

Что касается программы «Малые города и исторические поселения», в рамках которой проводится благоустройство территорий в Великих Луках, Печорах и Порхове, здесь готовность составляет порядка 40%, сообщил Сергей Грахов. Он рекомендовал главам районов ситуацию на каждом объекте взять на особый ежедневный контроль и в ручном режиме устранять возникающие проблемы.

В рамках темы региональных проектов по направлению «Безопасные и качественный автомобильные дороги» Борис Елкин сообщил, что в его реализации участвуют 5 муниципалитетов. В Псковском и Островском районах проблемных вопросов нет. «В Печорском районе работы ведутся в графике, проблема в сдаче документов. Обеспокоенность вызывают объекты реконструкции в Пскове. По ним на этой неделе необходимо предоставить промежуточные отчеты», - отметил председатель комитета.

Затем участники совещания рассмотрели вопросы реализации других региональных проектов, в том числе «Чистая вода» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Василий Осипов обсудил с руководителями муниципалитетов ситуацию по каждому объекту. 

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