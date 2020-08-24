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Общество

Александр Котов: Бесплатное подключение жителей России к газу – очень своевременная инициатива

Бесплатное подключение жителей России к газораспределительным сетям – очень своевременная инициатива. Об этом заявил заместитель секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

«Эта проблема сейчас на федеральном уровне актуализирована, и я считаю, что мы вправе ожидать, что будут приняты соответствующие меры. И здесь важно учесть несколько аспектов. Прежде всего, увеличить объём финансовых средств на проведение магистральных газопроводов для того, чтобы в каждом регионе те районы, которые еще не газифицированы, могли получить природный газ. А вторая составляющая – это строительство внутрипоселковых газовых сетей, в идеале было бы - до фундамента каждого домовладения или каждого многоквартирного дома для того, чтобы наши граждане могли с минимальными затратами подключиться к природному газу и использовать его для бытовых нужд», – отметил Александр Котов.

Однако сейчас, по его словам, стоимость подключения к газопроводу достаточно высока. «Не каждый может позволить себе такие затраты, и, соответственно, даже там, где есть возможность использовать природный газ, далеко не все пользуются этой услугой. И в этом, кстати, заинтересован и наш поставщик – «Газпром», потому что каждый проведенный газопровод должен работать с максимальной отдачей. Что у нас получается сейчас? Фактически есть потенциальные потребители, но они не используют газ из-за дороговизны подключения к газопроводу. Поэтому считаю, что это очень своевременная инициатива, которую наши партийные коллеги на федеральном уровне ставят, и очень рассчитываю на то, что будут приняты соответствующие решения, которые позволят регионам получить соответствующую помощь и поддержку в решении этих вопросов», – заключил депутат.

Ранее «Единая Россия» предложила механизмы бесплатного подключения жителей страны к газу. Затраты на себя возьмёт «Газпром».

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