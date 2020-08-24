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Общество

В реставрируемой усадьбе Беклешова в Пскове начали прокладку внутренних инженерных сетей

В Пскове продолжается реставрация усадьбы Беклешова, первого здания Псковской губернской гимназии, расположенного на улице Георгиевской, 4. 24 августа глава администрации города Александр Братчиков побывал на объекте, чтобы проконтролировать ход работ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Срок сдачи объекта - 15 декабря 2020 года. Сейчас здесь идет прокладка внутренних инженерных сетей, скоро начнутся отделочные работы. После сдачи объекта в нем разместят городской информационно-туристский центр и центр креативных индустрий. Кроме того, на первом этаже здания планируется открыть кафе.

Как сообщила в ходе рабочего выезда начальник отдела по реализации программ приграничного сотрудничества администрации Пскова Кристина Кобызь, на территории, прилегающей к старинной усадьбе, предполагается проводить различные городские мероприятия, в том числе ярмарки и «блошиные рынки».

Реставрационные работы идут в рамках реализации проекта «Сохранение и продвижение культурного и исторического наследия в России и Латвии» программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия» на период 2014-2020 годов.

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