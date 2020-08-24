Городские власти поздравили псковича Геннадия Василюка с 92-летием

17:16, 24 августа 2020, ПАИ

24 августа заместитель главы Пскова Владимир Воробьев от лица депутатов Псковской гордумы и главы города Елены Полонской поздравил ветерана Великой Отечественной войны Геннадия Василюка с днём рождения. Псковичу исполнилось 92 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Замглавы пожелал Геннадию Василюку крепкого здоровья, душевного тепла, успехов во всем, счастья, благополучия и долгих лет жизни. «Спасибо вам за мирное небо над головой. На таких людей, как вы, должно равняться молодое поколение», – поздравил именинника Владимир Воробьев и вручил ему поздравительный адрес, подарок и цветы.

К моменту начала Великой Отечественной войны Геннадию Василюку исполнилось 13 лет. Молодым парнем он выучился на телеграфиста, работал на аппаратах СТ-35 и Морзе до 1945 года. Награжден многими орденами и медалями, в их числе медаль «За оборону Ленинграда». Жизненный принцип 92-летнего ветерана ВОВ – не бояться трудностей и не пасовать перед неудачами. Об этом он не устает повторять на уроках патриотического воспитания, которые проводит для детей и молодежи.