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Общество

Противопожарный рейд прошёл в Дедовичах

24 августа сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам провёл профилактический рейд в посёлке Дедовичи, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда сотрудник провёл профилактические мероприятия с целью предупреждения пожаров и гибели на них людей. Он распространил 34 листовки на темы «Указатель безопасности», «01 сообщает!», «Неисправный электроприбор – причина пожара», «Курение в пьяном виде – основная причина гибели людей на пожарах», «Эксплуатация газовых баллонов», «Правила использования газа в быту».

Фактов сжигания сухой травы, разведения костров, сжигания мусора на общественной территории не выявлено. При проведении профилактических мероприятий в целях защиты жизни и здоровья граждан и нераспространения коронавирусной инфекции соблюдались санитарно-гигиенические и противоэпидемические правила, уточнили в МЧС.

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