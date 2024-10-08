Церемонию открытия «Студенческой вахты Памяти» в Порхове посетили сотрудники регионального следственного управления

19:57, 08 октября 2024, ПАИ

В Порхове стартовала одиннадцатая межрегиональная «Студенческая вахта Памяти», в которой принимают участие юные поисковики из двадцати регионов России. Сотрудники регионального следственного управления приняли участие в церемонии открытия сегодня, 8 октября. Об этом ПАИ сообщили в СУ СК России по Псковской области.

Церемония открытия началась с траурного митинга у мемориального комплекса жертвам фашистского концлагеря «Дулаг 100» в городе Порхове, где в период с 1941 по 1944 год было замучено 85 тысяч советских военнопленных, партизан-подпольщиков и мирных граждан. Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания, после чего возложили к мемориалу цветы.

Поисковые работы будут вестись в деревне Колотушино Дновского района, где размещался лагерь для военнопленных. Советские военнопленные находились в очень тяжёлых условиях, многие погибали от голода и истощения. По имеющимся историческим данным, в данном концлагере погибло около 25 тысяч человек.

«Вахта Памяти» – всероссийская акция, главной целью которой является почитание памяти погибших в Великой Отечественной войне. На полях сражений до сих пор лежат сотни тысяч советских солдат, в архивах напротив их имен лишь короткая строчка «пропал без вести», а родные до сих пор ничего не знают об их судьбе. Поисковики ставят перед собой очень важную задачу – вернуть из безвестия героев, отдавших жизнь за Победу, за мирное небо над головой!

В этой важной патриотической работе участвуют сотрудники Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области. В ходе проводимых поисковых мероприятий следователями регионального СК России будут установлены места гибели и захоронений героически павших в годы Великой Отечественной войны защитников родной земли и мирных жителей, чтобы с почестями предать их останки земле.

Поиски будут проводиться до 18 октября 2024 года, после чего обнаруженные останки торжественно похоронят.