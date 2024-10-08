​В Псковском районе началось возведение кровли храма Святых Жён-Мироносиц

19:39, 08 октября 2024, ПАИ

В Псковском районе началось возведение кровли храма Святых Жён-Мироносиц, расположенном в посёлке Тямша Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Строительство храма Святых Жён-Мироносиц в посёлке Тямша Псковского района началось в 2023 году по инициативе местных жителей. 28 апреля этого года митрополит Псковский и Порховский Арсений совершил чин на основание храма, после чего начались работы по его возведению.

Приход приглашает всех желающих принять участие в строительстве храма.