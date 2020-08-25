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Общество

Основные объекты соцгородка в Пскове сдадут к концу года

Фото пресс-службы администрации Псковской области

К концу года будут завершены основные строительные работы по возведению зданий социального городка в Борисовичах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.  

25 августа строительную площадку социального городка в Пскове посетили заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов, председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, представители регионального проектного офиса, управления капитального строительства и подрядной организации.

Представители подрядной организации ОП ООО «Промальянс» заверили комиссию, что основные работы по возведению зданий завершатся к концу этого года. Для этого они продолжают набирать специалистов и увеличивать штат.

Вице-губернатор заметил, что необходимо ускориться, чтобы попасть в срок. Василий Осипов отметил, что ждет от подрядчика подробный план-график выполнения работ с сентября и до конца текущего года. Это необходимо, чтобы оценить объем работы, которую предстоит выполнить в 2020, и наметить рабочий план на 2021 год.

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Во время совещания также обсудили внесение изменений в проектную документацию. В настоящий момент рассматривается создание новых выездов с территории, которые будут соответствовать концепции развития прилегающего пространства. Кроме того, дополнительные изменения могут потребоваться для внутренних и наружных инженерных сетей.

Василий Осипов отметил, что для оперативного согласования необходимых документов нужно взаимодействовать с управлением капитального строительства и проектными организациями на постоянной основе.

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