Основные объекты соцгородка в Пскове сдадут к концу года

13:09, 25 августа 2020, ПАИ

К концу года будут завершены основные строительные работы по возведению зданий социального городка в Борисовичах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

25 августа строительную площадку социального городка в Пскове посетили заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов, председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, представители регионального проектного офиса, управления капитального строительства и подрядной организации.

Представители подрядной организации ОП ООО «Промальянс» заверили комиссию, что основные работы по возведению зданий завершатся к концу этого года. Для этого они продолжают набирать специалистов и увеличивать штат.

Вице-губернатор заметил, что необходимо ускориться, чтобы попасть в срок. Василий Осипов отметил, что ждет от подрядчика подробный план-график выполнения работ с сентября и до конца текущего года. Это необходимо, чтобы оценить объем работы, которую предстоит выполнить в 2020, и наметить рабочий план на 2021 год.

Во время совещания также обсудили внесение изменений в проектную документацию. В настоящий момент рассматривается создание новых выездов с территории, которые будут соответствовать концепции развития прилегающего пространства. Кроме того, дополнительные изменения могут потребоваться для внутренних и наружных инженерных сетей.

Василий Осипов отметил, что для оперативного согласования необходимых документов нужно взаимодействовать с управлением капитального строительства и проектными организациями на постоянной основе.