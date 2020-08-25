Нестерук: 24 псковские школы не готовы обеспечить питанием младших школьников

12:35, 25 августа 2020, ПАИ

В Псковской области 24 школы не готовы обеспечить питанием младших школьников. Об этом рассказал главный санитарный врач региона Александр Нестерук во время областного педсовета 25 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«У нас много проблем по пищеблокам, - отметил Александр Нестерук. – Где-то требуется реконструкция, не хватает площадей в столовой и на кухне».

Вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания отметила, что 1 октября будет следующий срез проверки.

«Сейчас у нас есть список из 24 учреждений, которые, мы считаем, не готовы, - добавил Нестерук. – Там, где можно что-то сделать, нужно сделать, чтобы уменьшить количество неготовых к 1 октября учреждений».

Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов отметил, что для обеспечения горячим питанием школьников 1-4 классов Псковская область получила субсидию в размере 86,6 млн рублей.