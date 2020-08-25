0
12:56
Премьера спектакля «Село Степанчиково и его обитатели» откроет новый театральный сезон в Пскове
12:45
Александр Нестерук рассказал, как будет организована учеба в школах с 1 сентября
12:19
Линейки 1 сентября в Псковской области пройдут только для первоклассников и 11-классников
11:25
281 тысяча избирателей может голосовать на выборах 13 сентября в Псковской области
11:03
Александр Котов: В пандемию школьники особенно почувствовали значимость учителей
10:43
Горячее водоснабжение на Завеличье в Пскове восстановлено
10:39
Августовский педсовет проходит в Пскове
Еще новости
Общество

Нестерук: 24 псковские школы не готовы обеспечить питанием младших школьников

В Псковской области 24 школы не готовы обеспечить питанием младших школьников. Об этом рассказал главный санитарный врач региона Александр Нестерук во время областного педсовета 25 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«У нас много проблем по пищеблокам, - отметил Александр Нестерук. – Где-то требуется реконструкция, не хватает площадей в столовой и на кухне».

Вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания отметила, что 1 октября будет следующий срез проверки.

«Сейчас у нас есть список из 24 учреждений, которые, мы считаем, не готовы, - добавил Нестерук. – Там, где можно что-то сделать, нужно сделать, чтобы уменьшить количество неготовых к 1 октября учреждений».

Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов отметил, что для обеспечения горячим питанием школьников 1-4 классов Псковская область получила субсидию в размере 86,6 млн рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Премьера спектакля «Село Степанчиково и его обитатели» откроет новый театральный сезон в Пскове
25 августа 2020
Премьера спектакля «Село Степанчиково и его обитатели» откроет новый театральный сезон в Пскове
Александр Нестерук рассказал, как будет организована учеба в школах с 1 сентября
25 августа 2020
Александр Нестерук рассказал, как будет организована учеба в школах с 1 сентября
Линейки 1 сентября в Псковской области пройдут только для первоклассников и 11-классников
25 августа 2020
Линейки 1 сентября в Псковской области пройдут только для первоклассников и 11-классников
281 тысяча избирателей может голосовать на выборах 13 сентября в Псковской области
25 августа 2020
281 тысяча избирателей может голосовать на выборах 13 сентября в Псковской области
Александр Котов: В пандемию школьники особенно почувствовали значимость учителей
25 августа 2020
Александр Котов: В пандемию школьники особенно почувствовали значимость учителей
25 августа 2020
Горячее водоснабжение на Завеличье в Пскове восстановлено
Августовский педсовет проходит в Пскове
25 августа 2020
Августовский педсовет проходит в Пскове
Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов рассказывает о подготовке к единому дню голосования 13 сентября
25 августа 2020
Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов рассказывает о подготовке к единому дню голосования 13 сентября

Идет загрузка...