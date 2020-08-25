Улицу Западную в Пскове расширят и запустят по ней автобусы до микрорайона «Родина»

15:57, 25 августа 2020, ПАИ

Улицу Западную в Пскове на участке до улицы Байкова расширят до четырёх полос и запустят по ней автобусы до микрорайона Родина, рассказал в эфире ПАИ-live председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин.

Работы, по его словам, будут проходить в два этапа. «Этот отросточек убитый, мы его частично привели в порядок, но не до конца. Здесь будет четыре полосы, новое освещение, автобусные остановки. Для жителей Владимирской и Никольской это очень актуально, потому что, к сожалению, автобусного сообщения сейчас с микрорайоном нет, ближайшая остановка находится аж на Коммунальной. Поступает очень много жалоб, что людям, особенно с детьми, приходится преодолевать большое расстояние», - отметил Борис Елкин.

По его словам, прорабатывается вопрос с организацией разворота для автобусов в окрестностях микрорайона, а также решается, какие именно автобусы смогут «уместиться» на небольшой улице. «К тому же надо, чтобы у дорог, которые находятся на территории этого жилого комплекса, появился балансодержатель. Сейчас они бесхозные», - уточнил председатель комитета.