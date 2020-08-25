Дорогу на улице Лужской в Пскове отремонтируют к середине осени

16:57, 25 августа 2020, ПАИ

К середине осени на улице Лужской в Пскове отремонтируют дорогу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Встречу с жителями улицы Лужской провели глава Пскова Елена Полонская и депутат Псковской городской Думы по избирательному округу №4, заместитель главы города Сергей Гаврилов во вторник, 25 августа, в ходе контрольного выезда на территорию данного округа.

В настоящее время здесь проходит ремонт проезжей части и обустройство тротуара. Средства на это были выделены из дорожного фонда по программе «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в сумме 3,7 млн рублей. Дорожные работы должны окончиться к середине осени, но местные жители сообщили, что уже несколько дней рабочие не выходят на объект.

В ходе дальнейшей беседы выяснилось, что параллельно компания-подрядчик проводит аналогичные работы еще на двух объектах, но на сегодня никаких предпосылок опасаться срывов сроков сдачи отремонтированной дороги на улице Лужской нет.

Местные жители попросили, чтобы в новом учебном году автобусы маршрута №9 снова стали курсировать с заездом на их улицу, пояснив, что беспокоятся за безопасность своих детей-школьников. В свою очередь, Сергей Гаврилов пообещал направить соответствующее письмо руководству автотранспортного предприятия.

Также участники встречи обратили внимание руководителей города на состояние детской площадки, установленной на улице Лужской более 7 лет назад. Они сообщили, что часть элементов площадки требует замены, и подчеркнули, что готовы помочь своими силами, а в дальнейшем - продолжать по мере возможностей поддерживать ее в исправном состоянии.

Елена Полонская предложила проводить подобные встречи не реже раза в месяц, чтобы не только выявлять существующие проблемы, но также контролировать, как они решаются и насколько эффективно при этом используются бюджетные средства.