На мосту через реку Шелонь в Дедовичском районе завершился монтаж балок пролётного строения

18:10, 25 августа 2020, ПАИ

Подрядная организация по капитальному ремонту моста через реку Шелонь в Дедовичском районе завершила один самых важных и сложных этапов работы – монтаж балок пролетного строения. 25 августа рабочие смонтировали три последние балки. Всего их 24, по шесть штук на каждый пролет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Это самые большие типовые железобетонные балки. Длина одной составляет 33 метра, а масса – более 60 тонн. Балки доставлялись железной дорогой, а непосредственно к объекту подвозились балковозами. Для монтажа использовалось три крана, на завершающем этапе - кран грузоподъемностью 300 тонн.

«Это самый ответственный этап в возведении моста. Его успех зависит от тщательной подготовки и точности расчетов. 70% времени занимают именно подготовительные работы», - пояснил представитель заказчика капремонта, ГБУ ПО «Псковавтодор».

Параллельно на объекте идет устройство конусов, которые будут играть роль струенаправляющей дамбы, чтобы при половодье вода не подмывала опоры моста. Выполняется уплотнение откосов, формирование обрешетки, засыпка щебнем, армирование сеткой и заливка монолитным бетоном.

Следующим этапом будет омоноличивание балок пролетного строения моста, другими словами – их соединение между собой. Для этого выставляется опалубка, армирование и бетонирование межбалочных швов. Впоследствии, чтобы нивелировать неровности, подрядчик выполнит устройство выравнивающего слоя из железобетона. Затем проведет гидроизоляцию и приступит к асфальтированию проезжей части мостового сооружения. Контрактом также предусмотрено устройство лестничных сходов, тротуаров, ограждения, освещения. На 2021 год запланированы работы по демонтажу временных сооружений и благоустройству.

Мост через реку Шелонь находится на 10-м километре автомобильной дороги «Дубровка – Дедовичи». Капитальный ремонт искусственного сооружения проводится при финансовой поддержке федерального центра. Стоимость контракта составляет более 700 млн рублей. Завершение работ намечено на 2021 год. Заказчик капремонта - ГБУ ПО «Псковавтодор». Подрядная организация - ООО «Строительная компания «Балтийский Берег».