0
18:10
На мосту через реку Шелонь в Дедовичском районе завершился монтаж балок пролётного строения
17:41
Светофор появится на улице Герцена в Пскове
17:27
Борис Елкин о реконструкции улицы Леона Поземского: Стройка на долгое время
17:06
Площадь Ленина в Пскове отремонтируют в 2021 году
16:57
Дорогу на улице Лужской в Пскове отремонтируют к середине осени
16:14
Ещё четыре человека заболели коронавирусом в санатории «Гороховое озеро»
16:04
Псков на карте приграничного сотрудничества - Кристина Кобызь в прямом эфире ПАИ-live
Еще новости
Общество

На 8 месяцев исправительных работ отправился пскович за потраченные с чужой карты деньги

4 октября 2019 года 36-летний пскович, находясь у дома 9 на улице Рокоссовского, увидел лежащий на земле кошелек, принадлежащий потерпевшему. Подняв и открыв его, увидел находящуюся в нем банковскую карту, после чего взял ее из указанного кошелька и положил в карман куртки. 14 октября он 11 раз оплатил товары в различных сетевых супермаркетах города, потратив 6 тыс. 508 рублей 87 копеек.

Приговором и. о. мирового судьи судебного участка №26 он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.3 УК РФ (совершение мошенничества с использованием электронных средств платежа). С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием из заработка 5% в доход государства.

Приговор суда вступил в законную силу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

На мосту через реку Шелонь в Дедовичском районе завершился монтаж балок пролётного строения
25 августа 2020
На мосту через реку Шелонь в Дедовичском районе завершился монтаж балок пролётного строения
Светофор появится на улице Герцена в Пскове
25 августа 2020
Светофор появится на улице Герцена в Пскове
Борис Елкин о реконструкции улицы Леона Поземского: Стройка на долгое время
25 августа 2020
Борис Елкин о реконструкции улицы Леона Поземского: Стройка на долгое время
Площадь Ленина в Пскове отремонтируют в 2021 году
25 августа 2020
Площадь Ленина в Пскове отремонтируют в 2021 году
Дорогу на улице Лужской в Пскове отремонтируют к середине осени
25 августа 2020
Дорогу на улице Лужской в Пскове отремонтируют к середине осени
Ещё четыре человека заболели коронавирусом в санатории «Гороховое озеро»
25 августа 2020
Ещё четыре человека заболели коронавирусом в санатории «Гороховое озеро»
Псков на карте приграничного сотрудничества - Кристина Кобызь в прямом эфире ПАИ-live
25 августа 2020
Псков на карте приграничного сотрудничества - Кристина Кобызь в прямом эфире ПАИ-live
Молодожёны из Пскова попросили гостей приходить на свадьбу с собачьим кормом
25 августа 2020
Молодожёны из Пскова попросили гостей приходить на свадьбу с собачьим кормом

Идет загрузка...