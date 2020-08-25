На 8 месяцев исправительных работ отправился пскович за потраченные с чужой карты деньги

17:36, 25 августа 2020, ПАИ

4 октября 2019 года 36-летний пскович, находясь у дома 9 на улице Рокоссовского, увидел лежащий на земле кошелек, принадлежащий потерпевшему. Подняв и открыв его, увидел находящуюся в нем банковскую карту, после чего взял ее из указанного кошелька и положил в карман куртки. 14 октября он 11 раз оплатил товары в различных сетевых супермаркетах города, потратив 6 тыс. 508 рублей 87 копеек.

Приговором и. о. мирового судьи судебного участка №26 он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.3 УК РФ (совершение мошенничества с использованием электронных средств платежа). С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием из заработка 5% в доход государства.

Приговор суда вступил в законную силу.