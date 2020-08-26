Две воркаут-площадки установили рядом с Ледовым дворцом в Пскове

08:28, 26 августа 2020, ПАИ

Две новые воркаут-площадки установили рядом с Ледовым дворцом в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации рассказал лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

Виталий Дидыч поблагодарил администрацию Псковской области, спортсменов воркаут-движения, руководство Ледового дворца за слаженную работу по установке новых спортивных площадок.

Он отметил, что такие спортивные площадки востребованы среди местных жителей.