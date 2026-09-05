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Общество

Фестиваль уличной культуры и спорта прошёл в Великих Луках

Фестиваль уличной культуры и спорта прошёл на острове Дятлинка в Великих Луках, сообщает издание «Великолукская правда».

  • Фестиваль уличной культуры и спорта прошёл в Великих Луках
    Фото: «Великолукская правда» и «Молодежь города Великие Луки»
  • Фестиваль уличной культуры и спорта прошёл в Великих Луках
    Фото: «Великолукская правда» и «Молодежь города Великие Луки»
  • Фестиваль уличной культуры и спорта прошёл в Великих Луках
    Фото: «Великолукская правда» и «Молодежь города Великие Луки»
  • Фестиваль уличной культуры и спорта прошёл в Великих Луках
    Фото: «Великолукская правда» и «Молодежь города Великие Луки»
  • Фестиваль уличной культуры и спорта прошёл в Великих Луках
    Фото: «Великолукская правда» и «Молодежь города Великие Луки»

На трёх площадках в течение дня работали спортивная, музыкальная и образовательная зоны. На спортивной площадке прошли соревнования по самокату, BMX и скейтбордингу, показательные выступления от команды Tech Team, а также панна-футбол и батлы на лучший трюк.

Музыкальная площадка объединила выступления по автозвуку, батлы по брейкингу от центра «О54», мастер-класс по битбоксу от МС «Трактор» из Великого Новгорода и диджей-сет от Dj Sush и Dj DrillOne. На образовательной площадке прошёл мастер-класс по росписи свитшотов и школа рилсмейкеров от специалиста по работе со СМИ, педагога-организатора технопарка «Кванториум Псков» Анны Малахевич.

Организатором мероприятия выступил Центр молодёжи и общественных инициатив при поддержке министерства молодёжной политики Псковской области в рамках реализации программы Росмолодёжи «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети». Мероприятие прошло при содействии губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который поддержал инициативу молодёжи Великих Лук.

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Фестиваль уличной культуры и спорта прошёл в Великих Луках
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