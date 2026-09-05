Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Подхоронили к чужой могиле: эксперты предупредили о новой схеме обмана пожилых

В России участились случаи, когда мошенники появляются рядом с одинокими пожилыми людьми в последние месяцы жизни, завоевывают их доверие, отрезают от родственников и пытаются завладеть имуществом. Как сообщают «Известия», в Екатеринбурге дочь умершего мужчины обнаружила, что его подхоронили к чужой могиле без её ведома, а некая женщина, выдававшая себя за его сестру, претендует на наследство – квартиру, машину и гараж.

Фото: ПАИ

По словам руководителя похоронного дома «Журавли» Ильи Болтунова, процедура подзахоронения во многих регионах России не требует строгих проверок родства, чем и пользуются злоумышленники. Адвокат Ксения Степанищева пояснила, что завещание можно оспорить только при наличии медицинских документов, подтверждающих, что человек не осознавал своих действий. Однако доказать это посмертно крайне сложно.

Онкопсихолог Евгения Ананьева отметила, что при тяжелой болезни решающую роль играет не родство, а тот, кто оказывается рядом каждый день – сиделка, сосед или волонтёр. Резкая смена круга доверия, особенно на фоне когнитивных нарушений, – повод для срочной медицинской оценки состояния пациента.

Эксперты советуют родственникам заранее обсуждать с пожилыми людьми финансовые вопросы и доверенных лиц, а также фиксировать любые изменения в поведении и состоянии здоровья.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






05 сентября 2026

Фестиваль уличной культуры и спорта прошёл в Великих Луках
05 сентября 2026

Подхоронили к чужой могиле: эксперты предупредили о новой схеме обмана пожилых
05 сентября 2026

Доминиканка выиграла конкурс «Мисс Мира – 2026»
05 сентября 2026

Как будет начисляться плата за ЖКУ, если сломался счётчик, объяснили россиянам
05 сентября 2026

Михаил Ведерников: Налоговые поступления от туризма в Псковской области выросли до 1,3 млрд рублей
05 сентября 2026

За пять лет в Псковской области построили 18 детских садов и пять школ – Михаил Ведерников
05 сентября 2026

Михаил Ведерников: За последние годы доля собственных доходов бюджета Псковской области выросла до 68%
05 сентября 2026

Археологические раскопки в Псковской области скорректировали представления о пути «из варяг в греки»

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...