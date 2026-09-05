Подхоронили к чужой могиле: эксперты предупредили о новой схеме обмана пожилых

22:08, 05 сентября 2026, ПАИ

В России участились случаи, когда мошенники появляются рядом с одинокими пожилыми людьми в последние месяцы жизни, завоевывают их доверие, отрезают от родственников и пытаются завладеть имуществом. Как сообщают «Известия», в Екатеринбурге дочь умершего мужчины обнаружила, что его подхоронили к чужой могиле без её ведома, а некая женщина, выдававшая себя за его сестру, претендует на наследство – квартиру, машину и гараж.

По словам руководителя похоронного дома «Журавли» Ильи Болтунова, процедура подзахоронения во многих регионах России не требует строгих проверок родства, чем и пользуются злоумышленники. Адвокат Ксения Степанищева пояснила, что завещание можно оспорить только при наличии медицинских документов, подтверждающих, что человек не осознавал своих действий. Однако доказать это посмертно крайне сложно.

Онкопсихолог Евгения Ананьева отметила, что при тяжелой болезни решающую роль играет не родство, а тот, кто оказывается рядом каждый день – сиделка, сосед или волонтёр. Резкая смена круга доверия, особенно на фоне когнитивных нарушений, – повод для срочной медицинской оценки состояния пациента.

Эксперты советуют родственникам заранее обсуждать с пожилыми людьми финансовые вопросы и доверенных лиц, а также фиксировать любые изменения в поведении и состоянии здоровья.