Доминиканка выиграла конкурс «Мисс Мира – 2026»

21:46, 05 сентября 2026, ПАИ

Победительницей 73-го международного конкурса красоты «Мисс Мира», финал которого прошел во вьетнамском городе Нячанг, стала участница из Доминиканской Республики Джохейри Мола Домингез. Второе место заняла представительница Испании, а третьей стала конкурсантка из Малайзии. Об этом пишет ТАСС.

Серию предварительных мероприятий перед главным шоу организаторы запустили 29 августа. В них приняли участие 111 девушек, прошедших отбор в своих странах.

Финал конкурса состоялся на специально оборудованной площадке под открытым небом, рассчитанной на 20 тыс. зрителей. Она находится рядом с главным пляжем Нячанга – ее длина превышает 110 метров, ширина составляет около 40 метров. Сцена оснащена многоуровневым светодиодным экраном и мощным светозвуковым оборудованием.

Впервые конкурс «Мисс Мира» прошел во Вьетнаме. Как отметили организаторы, подготовка к этому событию включала тщательный выбор локации, логистические и технические детали, обучение персонала – все было направлено на то, чтобы оставить у международного сообщества максимально положительное впечатление о стране.