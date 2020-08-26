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Общество

Технологии очистки сточных вод обсудят эксперты клуба 5 o’clock в Пскове

26 августа в Пскове пройдёт новая сессия клуба 5 o’clock, который объединяет на своей площадке экспертов науки, бизнеса и власти. Темой встречи станет актуальный для любого современного производства вопрос по технологии очистки сточных вод. 

На предыдущей сессии клуба обсуждался экологический менеджмент и его внедрение в систему управления, поэтому логичным решением стало продолжить обсуждение в этом направлении и подробно рассмотреть существующие в мире технологии в сфере очистки промышленно-химических стоков и их реализации на площадке особой экономической зоны «Моглино» в Псковском районе.

И. о. генерального директора «Моглино» Наталья Юшко уверена, что особая экономическая зона - именно то место, где должны обсуждаться острые проблемы современной промышленности. Поэтому представители научного сообщества, бизнеса и региональны властей проводят регулярные встречи на площадке ОЭЗ. Это позволяет не только актуализировать выбранную тему, но и объединиться для сотрудничества в решении поднятых проблем. 

«Новая сессия клуба 5 o'clock поможет не только узнать о существующих в мире передовых технологиях очистки промышленных стоков, но и, выбрав лучшие из них, определить, сколько стоит экология для региона», - отметила Наталья Юшко.

Заинтересованные в этой теме могут звонить по телефону 8 (8112) 29-33-33 или писать на почту info@moglino.com. На сессии эксперты озвучат вопросы псковичей и дадут на них ответы.

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