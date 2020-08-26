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Пять человек пострадали при взрыве в доме в Москве

Пять человек пострадали при взрыве и последовавшем за ним пожаре в жилом доме на улице Кубинка в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС России.

Взрыв в доме произошёл утром 26 августа. После него начался пожар. Огонь повредил как минимум три угловые квартиры с третьего по пятый этаж. В результате взрыва пострадали пять человек, двое из них госпитализированы, остальных осматривают медики.

Возгорание было ликвидировано в 10:36, на пожаре спасены 16 человек. Причина взрыва устанавливается. На данный момент повреждений газового оборудования не выявлено. На месте работают специалисты Мосгаза.

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