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Общество

Школы станут рассадниками гриппа и коронавируса, уверен Онищенко

С началом нового учебного года возникнет риск вспышек гриппа в связи с появлением новых штаммов вируса, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Об этом пишет РИА Новости.

При этом, по его словам, ситуация с COVID-19 даже в самых интенсивных очагах позволяет начать учебный год первого сентября.

«Мы видим, что дети относительно нейтрально переносят коронавирус. Мы больше опасаемся подъема заболеваемости гриппа, в этом году три новых штамма», — отметил Онищенко.

По его оценке, с высокой вероятностью такие возбудители будут циркулировать с начала похолоданий и спада температуры воздуха.

Он напомнил, что перед профильными ведомствами сейчас стоит задача осуществить вакцинирование 70% населения. К подлежащим этой процедуре категориям прежде всего относятся ученики школ, преподаватели, работники здравоохранения и старшее поколение. Онищенко подчеркнул, что трудоспособная часть граждан должна прививаться от гриппа за счет страховщиков либо работодателей.

Онищенко добавил, что коронавирус никуда не исчез, но необходимо возвращаться к нормальной жизни, не забывая при этом о средствах личной защиты от возбудителя COVID-19. «Надо уверенно идти к началу учебного года, дать мощный импульс, что надо возвращаться к нормальной жизни», — считает он.
На вопрос, как нужно следить за тем, чтобы все ученики носили маски, мыли руки и соблюдали дистанцию, Онищенко ответил: «Надо приучать».

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