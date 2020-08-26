Следователи организовали проверку по факту гибели в ДТП двух детей из Великих Лук

16:34, 26 августа 2020, ПАИ

Сотрудники следственного отдела по Великим Лукам следственного управления СК России по Псковской области организовали доследственную проверку по факту ДТП, в котором погибли двое детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

26 августа около 13:30 в правоохранительные органы поступило сообщение, что в Великих Лукак на перекрестке улиц Новосокольнической и Благодатной 66-летний водитель автомашины ВАЗ-2107 сбил женщину с двумя детьми.

В результате ДТП двое детей в возрасте 4 лет и 9 месяцев погибли. Младший ребенок находился в коляске. По предварительным данным, мама детей не пострадала. Водитель был трезв.

На месте происшествия работают следователи, следователи-криминалисты и руководитель следственного отдела по городу Великие Луки следственного управления СК России по Псковской области, следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.

Проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.