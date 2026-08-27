Кандидата наук оштрафовали за кражу продуктов с парковки в Пскове

16:07, 27 августа 2026, ПАИ

Жительницу Пскова привлекли к уголовной ответственности за кражу продуктов, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Установлено, что в мае 2026 года женщина, которая является кандидатом исторических наук, пришла в один из магазинов города за покупками. На парковке она обнаружила чужой пакет, который висел на ручке покупательской тележки, и забрала себе домой.

В суде псковичка сообщила, что украла продукты «из любопытства». Мировой суд Пскова признал женщину виновной в совершении преступления по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Ей назначен штраф в размере десяти тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.

Ранее невельчанин обокрал чужую дачу и попытался угнать экскаватор.