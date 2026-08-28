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Происшествия

Один пожар произошёл за сутки в Псковской области

Возгорание хозяйственной постройки произошло в деревне Насва Новосокольнического района 27 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. Пожар произошёл на улице Шоссейной.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Причиной возгорания, предположительно, стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей из-за короткого замыкания. Пожар ликвидировали пять специалистов МЧС России с привлечением двух единиц техники.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает о необходимости следить за состоянием электрооборудования и электропроводки, а также рекомендует установить в жилье автономный пожарный извещатель для раннего обнаружения возгорания.

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