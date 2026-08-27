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В Псковской области мошенник осуждён за кражу трёх миллионов у вдовы участника СВО

Суд отправил в тюрьму курьера телефонных мошенников, укравшего у жительницы Острова страховые выплаты после смерти мужа-участника СВО. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области

Фото: ПАИ

Островским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении жителя Санкт-Петербурга, обвиняемого в совершении мошенничества и в покушении на мошенничество.

Установлено, что организованная группа лиц похищала денежные средства, обманывая граждан. Роль курьера выполнял житель Санкт-Петербурга, который получал от граждан, введённых в заблуждение, их деньги, обменивал на криптовалюту и зачислял на криптокошелек.

26 февраля мужчина приехал в Остров, чтобы получить средства местной жительницы. Женщина, которую ввели в заблуждение другие члены преступной группы, убедив перевести сбережения на «безопасные счета», передала петербуржцу 2,9 миллиона рублей.

Через непродолжительное время участники организованной группы снова убедили островичку снять с банковского счета ещё 950 тысяч рублей, после чего она осознала, что попалась мошенникам и обратилась в полицию. При передаче денег питерского курьера задержала полиция.

Суд признал его виновным в совершении преступлений по части 4 статьи 159 и части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ. Ему назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, в доход государства конфискованы принадлежащий петербуржцу мобильный телефон и находящиеся на его банковских счетах денежные средства.

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей о взыскании компенсации причинённого преступлением материального ущерба.

Ранее жители региона, в том числе из Пскова и Великих Лук, также стали жертвами мошенников и лишились около девяти миллионов рублей.

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