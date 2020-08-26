Имущество на 300 тысяч рублей пытались украсть мордовец с другом из магазина в Пскове

21:20, 26 августа 2020, ПАИ

В Пскове житель Саранска (Мордовия) вместе со своим знакомым пытались украсть из магазина имущество на более чем 300 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской прокуратуре.

Житель Саранска приехал в Псков для покупки автомобиля. Однако вместе со своим знакомым решил совершить тайное хищение чужого имущества. Они разбили стекло в одном из магазинов Пскова, где похитили имущество на сумму более чем 300 тысяч рублей. Но завершить преступление мужчины не смогли, поскольку их обнаружили сотрудники охраны.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 30 части 3, статье 158 части 3 пункт «в» УК РФ (покушение на тайное хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение в крупном размере). Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет 6 месяцев.