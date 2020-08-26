До 20 градусов тепла и дожди ожидаются в Псковской области 27 августа

23:56, 26 августа 2020, ПАИ

27 августа на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +8 до +13 градусов, днём – от +15 до +20.

Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет низким.