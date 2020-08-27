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Общество

Россиянам рекомендуют удалять СМС с конфиденциальными данными

Хранить в смартфоне СМС-сообщения с конфиденциальными данными, пароли и уведомления от банков небезопасно, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на директора института IT университета «Синергия» Станислава Косарева.

По словам эксперта, преступники могут воспользоваться даже ссылками для одноразового доступа в личный кабинет, которые присылаются с помощью СМС.

Чтобы обезопасить себя от нежелательных последствий, специалист советует вовремя стирать с мобильного телефона сообщения, содержащие конфиденциальную информацию. Также рекомендуется устанавливать на смартфон пароль и не выпускать гаджет из виду.
Кроме того, необходимо установить, какие сообщения в телефоне могут содержать пароли, и также удалить их.

Глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов ранее посоветовал не отвечать на незнакомые номера. При разговоре можно случайно назвать номер банковской карты, трехзначный CVC-код, а также конфиденциальную информацию из СМС-сообщений, пояснил он.

При малейших подозрениях следует класть трубку и перезванивать по номеру, который указан на банковской карте. Специалист предупредил о риске звонков на незнакомые номера, особенно короткие и городские. Часто бывает, что мошенники звонят и сбрасывают, чтобы им перезвонили. Также Куканов предостерег от номеров, начинающихся на 8-809, которые используются для оказания платных услуг.

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