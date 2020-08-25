Небольшое производство откроют в Логозовичах для сельхозпроизводителей

12:16, 27 августа 2020, ПАИ

Небольшое производство откроют в Логозовичах под Псковом в рамках проекта «Активное село» программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония» - об этом сообщает «Псковская правда».

Пункт по переработке сельскохозяйственной продукции в Логозовичах будет работать на новых для России условиях. Участники планируют заниматься не только выращиванием урожая и организацией сборов, но и продавать свою экологически чистую продукцию людям.

В рамках проекта предполагаются постоянные поездки для обмена сельскохозяйственным опытом между Россией и Эстонией. Правда, как замечают организаторы, из-за карантина пока их пришлось отложить. Однако все запланированные семинары и ярмарки не отменяются. Они начнут свою работу в режиме онлайн.

Главный плюс проекта для псковичей – «возможность использовать созданные производственные мощности на льготных условиях». Льготные цены будут действовать до 2026 года. Пока стоимость сложно посчитать, но ожидается, что для участников она будет в среднем на 25-30% ниже рыночной.

Крестьянско-фермерские хозяйства, владельцы личных подсобных хозяйств и садоводы объединятся для участия в этом проекте. Более десяти сельхозпроизводителей уже дали свое согласие. Предполагается, что число заинтересованных в этом может вырасти в два раза. Обыкновенные садоводы также могут воспользоваться услугами центра переработки. Организаторы предполагают, что за переработанную продукцию они должны будут заплатить символическую сумму, которая будет зависеть от себестоимости производства. Несомненным плюсом является качественная работа и красивая упаковка.

Единственным условием для дачников, которые хотят воспользоваться социальной услугой, будет участие в сообществе или объединение урожая одного вида в одну партию весом не менее 50 кг. Это необходимо для корректной работы оборудования. Анна Войченко – директор АНО «Центр эффективного сельского хозяйства и садоводства» - готова помочь и подсказать всем желающим участвовать в проекте, что необходимо сделать.