Охват тестированием на COVID-19 увеличился в Псковской области

12:24, 27 августа 2020, ПАИ

В Псковской области несколько повысился охват тестированием населения на коронавирусную инфекцию, показатель составляет 94,2. Об этом сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук на селекторном совещании с медиками 27 августа.

По словам Нестерука, лаборатории провели в регионе уже около 80 тысяч тестов на COVID-19, в том числе 39 тыс. 852 исследования числится за Центром гигиены и эпидемиологии, 37 тыс. 67 — провел Псковский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

«Очередь в лабораториях небольшая. За вчерашний день сделано 707 исследований. Показатель охвата тестированием несколько повысился - 94,2, но это значительно меньше требуемого, чтобы перейти на третий этап по снятию ограничений. Резервных коек у нас имеется в достаточном количестве», - подчеркнул Нестерук.

Кроме того, он добавил, что у 5,3% населения Псковской области имеется иммунитет к коронавирусу.