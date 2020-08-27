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Общество

Опасаясь лишиться автомобиля, великолучанин оплатил полумиллионный долг

В Великих Луках местный житель оплатил 568 тысяч рублей долга, опасаясь лишиться автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

В отделении судебных приставов на исполнении находилось сводное исполнительное производство о взыскании с местного жителя задолженности по штрафам ГИБДД, по налоговым и кредитным платежам, по страховому возмещению, а также по иному взысканию имущественного характера. Общая сумма задолженности составляла 568 тысяч рублей рублей.

Выяснилось, что у должника имеется транспорт, который автовладелец решил продать. Однако, обратившись в регистрирующий орган, должник узнал о вынесенном запрете на регистрационные действия. Чтобы избежать срыва продажи автомобиля, великолучанин обратился в отделение судебных приставов, где ему рассказали о возможности снятия запрета только после полного погашения задолженности.

В результате должник погасил задолженность в полном объеме. Запрет на регистрационные действия на автомобиль был снят.

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