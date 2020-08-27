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Общество

ФОТОФАКТ: В Невельском районе построили детскую площадку

  • Детская площадка
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • Детская площадка
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • Детская площадка
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • Детская площадка
    Фото: газета «Невельский вестник»

В посёлке Чижевщина Невельского района построили новую детскую игровую площадку, сообщает газета «Невельский вестник».

Детскую площадку спроектировали жители прилегающих домов. Построили её с помощью администрации Ивановской волости.

Глава Невельского района Олег Майоров во время рабочего визита в Ивановскую волость посетил объект и оценил качество выполненных работ

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