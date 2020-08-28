Два человека погибли в ДТП в Великолукском районе

00:17, 28 августа 2020, ПАИ

Два человека погибли 27 августа в ДТП на 456 километре федеральной автодороги М-9 «Балтия», сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Столкнулись 3 автомобиля: большегрузная фура, KIA и Mercedes.

По предварительным данным, Mercedes двигался в сторону Москвы, а KIA в сторону Великих Лук.

В результате лобового столкновения водитель автомобиля KIA погиб на месте. В салоне автомобиля находились двое детей, они госпитализированы. Автомобиль Mercedes в результате столкновения загорелся, водитель погиб на месте. Водитель фуры жив.

На месте инцидента работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Для детального расследования на местопместо аварии выехали сотрудники Следственного Управления УМВД России по Псковской области.