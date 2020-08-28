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Общество

Российские турагентства потеряли в 2020 году половину выручки

В июле и в первой половине августа российские турагентства заработали в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные компаний «Эвотор», «Платформа ОФД» и «Яндекс.Кассы».

По данным аналитиков, в июле выручка турагентств была почти в два раза ниже прошлогодней. В августе падение замедлилось – организации недополучили за первую половину месяца 41 %.

Средняя цена туров в июле составляла 20,2 тыс. рублей, что на 5 % меньше прошлого года, а в первой половине августа – 19,4 тыс. рублей (на 8 % меньше).

По мнению специалистов, причина заключается в том, что вместо внешнего стал востребован внутренний туризм, а по стране многие отдыхающие предпочитают путешествовать самостоятельно, не прибегая к покупкам туров.

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