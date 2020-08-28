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Общество

Двух азербайджанцев незаконно прописала у себя псковичка

В Пскове безработная 55-летняя женщина незаконно прописала в своей квартире на улице Юбилейной двух граждан Азербайджана 24 и 42 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» Уголовного кодекса Российской Федерации.

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