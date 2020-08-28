43 интернет-магазина, торгующих наркотиками, обнаружила полиция Пскова

11:56, 28 августа 2020, ПАИ

43 интернет-магазина, торгующих наркотиками, обнаружила полиция Пскова, сообщил начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД Сергей Шукюров на заседании антинаркотической комиссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Сергей Шукюров отметил, что интернет по-прежнему является основным рынком сбыта. В обнаруженных магазинах был представлен широкий ассортимент наркотических средств. А злоумышленники, сбывающие наркотики, организовали «высокую степень защиты и конспирации».

По его словам, УМВД осуществляет работу в двух направлениях - мониторинг интернет-ресурсов, посредством которого выявляются магазины и лица, которые торгуют запрещенными веществами, и вычисление посредников, которые сбывают продукцию контактно. Тех, кто производит передачу товара из рук в руки, меньше всего, однако появились лица, которые через интернет приобретают крупные партии наркотиков, а потом перепродают их более мелкими.

В этом году выявлена схема сбыта наркотиков в крупном размере на территории Пскова. Две студентки сбывали наркотики в крупных размерах в нескольких регионах Северо-Западного округа. Они сами изготавливали закладки и размещали их. Также задержаны и более мелкие закладчики. В первом полугодии в Пскове ликвидирован наркопритон. На сегодняшний день по этому делу ведется следствие.