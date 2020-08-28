Михаил Ведерников оценил готовность Моглинской школы к началу учебного года

15:02, 28 августа 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил Моглинскую среднюю общеобразовательную школу. Он оценил готовность заведения, которое сейчас ремонтируют, к началу учебного года.

Подрядчик, который работает на объекте, доложил, что к 7 сентября строители завершат работы и покинут школу. Останется завершить только кровельные работы. Планируется, что до конца сентября крыша будет готова.

Директор школы Владимир Дмитриев рассказал, что 1 сентября школа готова принять учеников. В разное время для 1-х и 11-х классов проведут линейки, для пришедших родителей предусмотрена отдельная площадка, обязательны маски и дистанцирование. Все к принятым мерам безопасности отнеслись с пониманием, ведь главное - здоровье детей, заметил директор школы.

Губернатор поинтересовался, будут ли работать продленные группы.

«Продленные группы нужны. Надо предусмотреть! Все-таки есть родители, которые не могут своих детей в одиннадцать или полдвенадцатого забрать. Важно, чтобы эти группы не пересекались с другими и классы не мешались», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Директор школы заверил, что продленные группы предусмотрены, а учебный процесс организован так, чтобы не создавалось большого скопления людей.

«За каждым классом мы закрепляем свой учебный кабинет, и перемены будут разведены», - заверил Владимир Дмитриев.

Михаилу Ведерникову показали школьный 3D-принтер, инструменты для труда и специальные тренажеры для ОБЖ. Также он осмотрел спортивный зал и шахматную гостиную. Увиденным глава региона остался доволен, при этом обратил внимание на школьную территорию, предусмотрены ли спортивные площадки, и пообещал помочь с созданием стадиона. Планируется также создать волейбольную, баскетбольную и футбольную площадки. На эти объекты выделят деньги в 2021 году.

Глава региона пообещал, что сделает «все возможное, чтобы не ломать процесс обучения. Дистанционное обучение еще не совершенное, какие-то элементы можно давать, попутно совершенствуя, но полностью на дистанционке и детям, и родителям, и учителям тяжело. Качество очного обучения все-таки гораздо выше», - отметил Михаил Ведерников, напомнив, что формат обучения будет зависеть от сознательности граждан. Если все требования безопасности будут соблюдаться, то школы легко преодолеют самый сложный осенний период без карантина.

Учителя поблагодарили главу региона за внимание и помощь, а также рассказали, что ждут начало учебного года с нетерпением: «Мы рады, что дети придут в школу, потому что и мы соскучились, и дети».