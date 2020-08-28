Жалоба на организацию цветочного оформления Пскова поступила в УФАС

13:48, 28 августа 2020, ПАИ

В псковское управление Федеральной антимонопольной службы поступила жалоба на действия управления городского хозяйства администрации Пскова при формировании документации об аукционе на выполнение работ по цветочному оформлению города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Начальная максимальная цена контракта составила 5 млн 822 тысячи 54 рубля.

По мнению автора жалобы, заказчик должен был установить дополнительные требования о наличии опыта у участников закупки.

Рассмотрение жалобы назначено на 2 сентября.