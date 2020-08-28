Печать Псковской феодальной республики XV века нашли псковские археологи
Псковские археологи нашли печать Псковской феодальной республики XV века. Соответствующую информацию в своём аккаунте в Instagram разместил Археологический центр Псковской области.
В рамках реконструкции улицы Леона Поземского археологи проводят реконструкцию на двух участках: улице Набат и улице Герцена.
«Нами изучается хороший средневековый слой, и вот одно из доказательств - печать Псковской феодальной республики XV века», - пишут археологи.
На печати можно прочитать надпись «Печать Псковская, водьчины великого князя Ивана Васильевича», а на другой стороне можно увидеть изображение мужчины в короне.
«По мнению многих исследователей – это благоверный князь Тимофей Довмонт, святой покровитель Пскова», - отметили археологи.