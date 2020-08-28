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Общество

Печать Псковской феодальной республики XV века нашли псковские археологи

Фото: Археологический центр Псковской области.

Псковские археологи нашли печать Псковской феодальной республики XV века. Соответствующую информацию в своём аккаунте в Instagram разместил Археологический центр Псковской области.

В рамках реконструкции улицы Леона Поземского археологи проводят реконструкцию на двух участках: улице Набат и улице Герцена.

«Нами изучается хороший средневековый слой, и вот одно из доказательств - печать Псковской феодальной республики XV века», - пишут археологи.

На печати можно прочитать надпись «Печать Псковская, водьчины великого князя Ивана Васильевича», а на другой стороне можно увидеть изображение мужчины в короне.

«По мнению многих исследователей – это благоверный князь Тимофей Довмонт, святой покровитель Пскова», - отметили археологи.

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