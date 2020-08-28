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Общество

Руки мастеров — ПАИ-live c директором НПЦ по охране и использованию памятников Псковской области

В этом году Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области отмечает 54 года работы. Псковское агентство информации представляет интервью директора НПЦ Алексея Калиненко.

Каковы цели и задачи НПЦ, как выстраивается диалог с экспертным сообществом, есть ли пробелы в «охранном» законодательстве, откуда берутся кадры для работы, почему охранные зоны в помощь застройщикам, а их отсутствие, наоборот, мешает? Об этом в разговоре руководителя проекта ПАИ-live Александра Машкарина и Алексея Калиненко.

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