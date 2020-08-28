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Общество

Краевед нашел ошибки в каждой минуте фильма блогера о Пскове

Псковской краевед Александр Окунев, который в скором времени представит на ПАИ свой  проект об истории Пскова «Прогулки по Пскову», нашел ошибки в каждой минуте фильма блогера John Connor о Пскове, который вышел в мае этого года на YouTube. Об этом он рассказал в эфире проекта ПАИ-livе 28 августа.

По словам Окунева, практически в каждой минуте фильма, посвященного истории Пскова, была допущена ошибка либо «совершено невежественное утверждение».

«У него фильм называется «Почему археологам запретили откапывать Псков». Я ему предложил свой вариант, почему на самом деле запретили копать, не знаю, читал ли он меня, боюсь, что нет», - добавил краевед.

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