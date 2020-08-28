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Общество

Туриндустрия просит продлить начисление кешбэка путешественникам по России

Фото с сайта pixabay.com.

 

Михаила Мишустина убеждают сохранить программу поддержки отрасли и в 2021 году, сообщают «Известия».

Акция вызвала большой интерес россиян и потому может расширить границы высокого сезона и привлечь внимание туристов к новым направлениям. Подобные меры позволят сохранить рабочие места и увеличить число россиян, которым по карману отдых на курортах, полагают руководители крупных ассоциаций.

Программа, по которой можно было получить кешбэк за путешествия по России, завершается сегодня.

По информации «Известий», письмо Михаилу Мишустину подписали руководители Российского союза туриндустрии (РСТ), Ассоциации туроператоров России (АТОР), Российской гостиничной ассоциации (РГА), комитета ТПП России по предпринимательству в сфере туризма и комиссии РСПП по туристской индустрии.

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