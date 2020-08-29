Читатели Центральной библиотеки Пскова посвятили День кино основателю «Зоопарка»

18:00, 29 августа 2020, ПАИ

К Дню российского кино Центральная городская библиотека (библиотека на Конной) приурочила встречу, посвящённую памяти советского рок-музыканта, лидера группы «Зоопарк» Майка Науменко, который умер в День кино – 27 августа 1991 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Как объяснили библиотекари, обычно в эти дни принято вспоминать другого знаменитого советского рокера, погибшего в августе, – Виктора Цоя. Тем более что рок-группа, которую он основал и возглавил, так и называлась – «Кино». И мало кто в курсе, что Виктор Цой многим обязан Майку Науменко, который, что называется, стоял у истоков российского андеграунда и которого Артемий Троицкий прямо называл «отцом-создателем русского уличного рок-н-ролла».

Собравшиеся посмотрели документальный фильм «Майк Науменко: …всё остальное иллюзии», а потом ещё долго пытались найти ответ на вопрос, почему Майк Науменко так и остался в тени российского рока и в чём заключается загадка этой выдающейся недооценённой личности.

По одной из высказанных версий, немаловажную роль в формировании этого человека сыграло то, что он вырос в семье классических ленинградских интеллигентов (его отец был преподавателем в ЛИСИ, мать работала в библиотеке). Возможно, предположили читатели библиотеки на Конной, Майк, в отличие от многих российских рокеров, был не только очень образованным, но и воспитанным человеком, и поэтому в его жизни оказалось не столько эпатажа, сколько непоказного служения идее, которой он себя посвятил.

Участники встречи, кроме того, поделились собственными впечатлениями о событиях, которые предшествовали смерти Майка Науменко в августе 1991 года, и пришли к выводу, что в тех условиях гибель столько значительного для российского рока музыканта прошла почти незамеченной по объективным причинам.