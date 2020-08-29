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Общество

За сутки после открытия по трассе «Таврида» в Крыму проехали более 30 тысяч автомобилей

Фото Константина Михальчевского/ РИА Новости

Более 30 тысяч автомобилей проехали по трассе «Таврида» в Крыму в первые сутки после открытия. Трасса «Таврида» идёт от Керчи до Севастополя, пишет РИА Новости со ссылкой на Минтранс России.

Половина потока автомобилей прошла по обходу Симферополя в сторону Севастополя либо в обратном направлении. Такие данные удалось получить благодаря счётчику движения транспорта, который установлен на путепроводе над основным ходом трассы.

Открывшееся движение по главной транспортной артерии полуострова позволило значительно сократить время в пути для автомобилистов, направляющихся в Севастополь и Бахчисарайский район. Теперь они избавлены от необходимости проезда через Симферополь.

27 августа Крым посетил глава государства Владимир Путин – он открыл автомобильное движение по четырём полосам трассы «Таврида», проехав по ней на автомобиле Aurus.

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