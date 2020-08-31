До +25 градусов тепла ожидается в Псковской области 31 августа
31 августа в Псковской области ожидаются дожди и до +25°С тепла. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области
На территории Псковской области в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременные дожди.
Температура воздуха по области ночью +9…+14°С, днем +16…+21°С. На юге области температура может подняться до +25°С.
Будет дуть ветер северо-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.