В выручке псковского автосалона обнаружена поддельная купюра
В выручке псковского автосалона обнаружена поддельная купюра, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
30 августа фальшивые 1000 рублей обнаружила кассир банка, выяснилось, что банкнота поступила из автосалона.
28 августа в полицию обратилась заведующая кассой банка на Октябрьском проспекте в Пскове. Женщина сообщила, что в выручке АЗС из Островского района также обнаружилась поддельная пятитысячная купюра.
По этим фактам проводятся проверки.