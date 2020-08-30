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В выручке псковского автосалона обнаружена поддельная купюра

В выручке псковского автосалона обнаружена поддельная купюра, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

30 августа фальшивые 1000 рублей обнаружила кассир банка, выяснилось, что банкнота поступила из автосалона.

28 августа в полицию обратилась заведующая кассой банка на Октябрьском проспекте в Пскове. Женщина сообщила, что в выручке АЗС из Островского района также обнаружилась поддельная пятитысячная купюра.

По этим фактам проводятся проверки.

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