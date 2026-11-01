Пушкинский заповедник перешёл на график низкого туристического сезона

11:05, 01 ноября 2026, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 1 ноября, полностью перешёл в режим так называемого низкого туристического сезона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

С этого дня музеи будут открыты со вторника по воскресенье только до 17:00 (кассы — до 16:30). Понедельник в мемориальных усадьбах — выходной день, в музейном комплексе в Бугрово выходные дни — понедельник и вторник.

Планируя поездку в псковские пушкинские места, важно помнить, что в ноябре усадьбы заповедника поочерёдно будут закрываться для плановых ремонтных и хозяйственных работ. В этом году это период с 10 по 13 ноября для «Михайловского», 10—17 ноября — для «Петровского» и 25—27 ноября — для «Тригорского». Такой график позволит гостям Святогорья в это время посетить хотя бы два музея даже в санитарный период, подчеркнули в музее.